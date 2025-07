In una intervista recente con il creatore di Tower of God, Lee Jonh-hui ha parlato apertamente del futuro della serie e dei numerosi riferimenti al calcio che hanno fatto parte della sua opera. Durante l'Anime Expo 2025, Lee Jong-hui (alias S.I.U.), autore di Tower of God, ha raccontato come calcio e cultura pop influenzino ancora tanto il suo lavoro. Pur limitando oggi le citazioni dirette, resta aperto a future ispirazioni multiculturali. Intanto, i fan attendono notizie sulla terza stagione dell'anime, ancora non confermata ma fortemente auspicata. Tower of God, tra calcio e pop culture Nel labirinto vertiginoso di Tower of God, dove ogni piano racconta una storia diversa e ogni combattente porta in sé un codice misterioso, si nascondono anche piccole ombre familiari per gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tower of God, il creatore parla del futuro della serie: "Per le battaglie mi ispiro ai calciatori"