Tour de France 2025 modificata la 19ª tappa della Grande Boucle | accorciata la Albertville–La Plagne

Ci sono novitĂ importanti sulla 19ÂŞ tappa del Tour de France 2025, prevista domani. L'ultima frazione di montagna di quest'edizione della Grande Boucle, infatti, perde le prime due salite originariamente previste nel percorso. Il via sarĂ dato da Albertville, ma dopo un breve tratto di trasferimento di 7 km non si dirigerĂ verso le erte previste, ma verrĂ imboccata la strada (D925) che porterĂ il gruppo a Beaufort, lì dove il plotone avrebbe affrontato il 52,4 km di gara. Da questo punto di riferimento, i corridori affronteranno il tragitto previsto e il tutto si svilupperĂ regolarmente fino a La Plagne per una tappa che non sarĂ dunque piĂą di 129,9 km, ma di 93,1 km.

