L’australiano Ben O’Connor (Jayco AlUla) ha vinto per distacco la diciottesima tappa del 112° Tour de France, la prima delle due frazioni alpine, lungo i 171 chilometri da Vif a Courchevel. Il corridore di Subiaco, il quartiere italiano di Perth, ha preceduto di 1’45” il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) con il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), giunto a 1’54”, che ha guadagnato la terza moneta. In classifica generale, il fuoriclasse di Komenda ha portato a 4’26” il suo vantaggio sul rivale scandinavo con il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), andato in crisi nel finale, che ha mantenuto a fatica la terza posizione con un ritardo di 11’01 dallo sloveno. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2025: la Visma abbaia, la UAE morde