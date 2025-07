Toscana una proposta di legge per rivoluzionare la sanità pediatrica pronta a entrare in aula

FIREENZE – La sanità pediatrica toscana potrebbe presto vivere una svolta storica: una proposta di legge di iniziativa popolare è infatti pronta per essere discussa nell’Aula del Consiglio regionale. Dopo un lungo e approfondito esame, la commissione sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha concluso l’iter preliminare approvando all’unanimità una serie di emendamenti che accompagneranno il testo originario in fase di discussione. Se approvata, questa legge rappresenterebbe solo la seconda iniziativa popolare a diventare normativa regionale in Toscana, dopo quella sul fine vita. Il progetto è nato da un comitato civico, sostenuto e presentato dai consigli comunali di Anghiari, Chitignano, Castiglion Fiorentino e Talla, nel cuore della provincia di Arezzo, con l’ambizioso obiettivo di fare della Toscana la prima regione italiana a garantire continuità assistenziale pediatrica dopo una fase sperimentale di sei mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: sanità - toscana - proposta - legge

Si al referendum sulla sanità toscana. “La soddisfazione del sindaco Chiassai” - Arezzo, 09 maggio 2025 – C'è grande soddisfazione da parte del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini per l'accoglimento del quesito referendario sulla sanità toscana.

Sanità toscana, eccellenza e criticità. Prime visite, oncologia, maternità: ecco il report - Il quadro complessivo mostra segnali positivi, con circa il 71% dei quasi 200 indicatori monitorati che risultano in miglioramento o stabili rispetto al 2023

Sanità, dalla Toscana via libera al preaccordo con i medici di base - Firenze, 4 maggio 2025 - Via libera in Toscana al pre-accordo con la medicina generale che anticipa, nelle more della definizione del patto integrativo regionale, alcune prime misure previste dall'accordo collettivo nazionale recentemente reso esecutivo dall'intesa Stato Regioni.

Gli umani potranno essere seppelliti insieme ai loro animali domestici. È il contenuto della proposta di legge licenziata dalla commissione Sanità della Regione Toscana. Si tratta del primo via libera ufficiale per l'iniziativa. Cosa prevede la proposta . Vai su Facebook

Licenziata dalla commissione Sanità una proposta di legge che permette la tumulazione degli animali di affezione nei loculi dei proprietari Vai su X

Sanità: al voto la legge di iniziativa popolare sulla continuità pediatrica; Morte cardiaca improvvisa nei giovani, la Toscana prepara una legge; Morte cardiaca giovanile, approvata in Commissione Pdl per programmi di screening nelle scuole.