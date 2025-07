Toscana | bando benessere animale sale a 7 milioni la dotazione

E’ stata incrementata di 4 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando che dà attuazione all'intervento "Investimenti per il benessere animale" del PSP-CSR che adesso può contare su 7 milioni di euro dagli iniziali 3 milioni. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Toscana: bando benessere animale, sale a 7 milioni la dotazione

L’assemblea di ARA Toscana (Associazione Regionale Allevatori) è stata l’occasione per ripercorrere il lavoro fatto in questa legislatura parlando delle tante misure adottate a partire dai 30 milioni di Euro destinati al benessere animale. Vai su Facebook

