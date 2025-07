Di seguito un comunicato diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Abbiamo da poco terminato la Giunta Comunale, durante la quale è stata approvata la delibera che dichiara lo STATO DI EMERGENZA IDRICA e avvia tutte le procedure necessarie per affrontare con serietà e urgenza la grave crisi in corso. La decisione, resa immediatamente esecutiva, rappresenta una presa di posizione chiara e determinata per incidere concretamente sui tavoli decisionali provinciali, regionali e interregionali, affinché la voce delle comunità locali, e in particolare quella di Torremaggiore, non resti inascoltata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Torremaggiore: stato di emergenza idrica Giunta