Il Castelnovo Capitale è campione del Torneo della Montagna categoria Juniores. Nulla da fare per il Cervarezza che cade ai rigori. Nei tempi regolamentari era finita 1-1: vantaggio dei termali con Martuzzi e pareggio del Castelnovo con Herzua. Nei supplementari non arrivano reti, e nei rigori dopo un errore a testa nei 5 tiri, nel primo giro a oltranza passa il Castelnovo con un 6-5 complessivo. Al comunale di Vezzano è festa per la squadra di mister Luciano Rivi, che alza il trofeo al cielo. Una sorta di rivincita per il Castelnovo dopo la finale persa proprio coi termali nei Giovanissimi nel 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna Juniores: il Castelnovo Capitale è campione