Torna la luce in corso Re Ruggero | Sostituito il cavo elettrico rubato dopo un anno di buio

Luce in corso Re Ruggero. Ad annunciarlo è Salvatore Imperiale, presidente della IV commissione consiliare. “Dopo quasi un anno di buio totale, grazie alle mie segnalazioni e al costante pressing istituzionale, Amg ha provveduto alla sostituzione del cavo elettrico rubato dai soliti delinquenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

