Torna il Sicilia Express il treno speciale per chi torna per le vacanze estive | quando e come prenderlo

Torna il Sicilia Express il treno speciale per chi torna per le vacanze estive

PartirĂ da Torino il 30 luglio il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione siciliana in collaborazione con Trenitalia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze estive. Il servizio toccherĂ le principali cittĂ del centro-nord Italia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: torna - sicilia - express - treno

