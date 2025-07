Torna a Roma ‘Il pranzo di Ferragosto 2025’ Bonaccorsi | Gesto di comunità contro solitudine anziani

(Adnkronos) – Anche per il 2025, il Municipio I Roma Centro aderisce con entusiasmo al 'Pranzo di Ferragosto', l’iniziativa promossa dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, che ogni estate offre un momento di accoglienza e convivialitĂ agli anziani della cittĂ . L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso e molto atteso, è rivolto in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - pranzo - ferragosto - anziani

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka.

Il ristorante di pesce di Roma che stavolta ci ha deluso. Cronaca di un pranzo andato male - A differenza del passato, quello che abbiamo assaggiato durante la nostra ultima visita da Livello 1 non ci ha convinto, nonostante l'ottimo servizio

https://www.romatoday.it/foto/zone/villa-fiorelli-progetto-casa-sociale-sapienza-redering/#villa-fiorelli-centro-sociale-anziani.html Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Municipio I Roma Centro: torna il Pranzo di Ferragosto; Pranzo di Ferragosto nel V Municipio; Pranzo di Ferragosto per anziani a Roma: info e prenotazioni.

Torna a Roma 'Il pranzo di Ferragosto 2025', Bonaccorsi: "Gesto di comunità contro solitudine anziani" - Anche per il 2025, il Municipio I Roma Centro aderisce con entusiasmo al 'Pranzo di Ferragosto', l’iniziativa promossa dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, che ogni estate off ... Segnala adnkronos.com

Gualtieri stanzia due milioni di euro per ristrutturare tutti i centri ... - Un’iniziativa sempre molto partecipata che, la scorsa estate, ha raddoppiato il numero dei partecipanti, ... Secondo romatoday.it