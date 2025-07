Torino Israel è in città | ecco il nuovo portiere granata – VIDEO

Il nuovo portiere del Torino Franco Israel è arrivato in città, ecco il video della retroguardia granata, la formula e i retroscena (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Il Torino, adesso possiamo dirlo, ha un nuovo portiere. Il suo nome è Franco Israel ed è arrivato questo pomeriggio all’ombra della Mole direttamente dallo Sporting di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Israel è in città: ecco il nuovo portiere granata – VIDEO

In questa notizia si parla di: torino - israel - portiere - città

Torino, Israel o Falcone per il dopo Milinkovic? Il punto sulla porta granata. Ma da Napoli… - Torino, Franco Israel o Wladimiro Falcone per il dopo Vanja Milinkovic? Ecco il punto sulla porta dei granata, mentre da Napoli… (Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio).

Juventus, Franco Israel: il ritorno di un ex per il Torino - Il Torino si prepara a un cambiamento tra i pali con l’addio di Vanja Milinkovi?-Savi?, diretto al Napoli.

Torino, Vanja Milinkovic Savic sempre più vicino al Napoli: l’indizio dall’allenamento odierno. Mentre Israel… – FOTO - Vanja Milinkovic Savic sempre più vicino al Napoli, ecco l’indizio dall’allenamento odierno del Torino, mentre per Franco Israel… (Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio).

Franco #Israel sarà il nuovo portiere del @TorinoFC_1906: nella giornata di oggi scambio di documenti e arrivo in città dell'uruguagio nelle prossime 24-48h. Allo @SportingCP una cifra compresa tra i €4 e 5M. 4 anni di contratto. @Toro_Zone #Torino #Tori Vai su X

Toro: meno di 10 milioni spesi sul mercato, incluso l’arrivo imminente del portiere Franco Israel. Como: oltre 100 milioni investiti, con l’ultimo colpo in arrivo – il difensore Jacobo Ramon, 20 anni, scuola Real Madrid, pagato 2,5 milioni. I lariani continuano a sp Vai su Facebook

Israel è arrivato in città, domani le visite con il Torino; Torino, ecco Israel: l’uruguaiano è giunto in città; Torino, prima offerta per Colpani. L'ex-Juve Israel il post-Milinkovic.