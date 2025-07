Torino esplosione in un condominio a Collegno | un ferito e un disperso

Un'esplosione si è verificata in un'abitazione in via villa Cristina, a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, a seguito della deflagrazione sarebbe scoppiato anche un incendio. Nel frattempo, è stato estratto un ferito dalle macerie, mentre si cerca una seconda persona segnalata come possibile dispersa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, esplosione in un condominio a Collegno: un ferito e un disperso

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, si era scatenato un incendio cui aveva fatto seguito un'esplosione che aveva devastato tre appartamenti.

L'esplosione a Torino è stata intenzionale, un 40enne voleva vendicarsi contro la ex (che non era in casa): il rogo, le telecamere e l'arresto - Non è stato un guasto né una tragica fatalità . L?esplosione che nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio ha sventrato una palazzina in via Nizza 389, nel quartiere.

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Senza più la mamma e la sorellina. Senza una gamba, amputata per via delle terribili ferite, con il corpo pieno di gravi ustioni e il rischio di perdere la vista per sempre.

