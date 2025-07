Torino esplosione in condominio a Collegno | si scava tra macerie per cercare dispersi

(Adnkronos) – Esplosione in un condominio di Collegno nel Torinese. I vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie eventuali dispersi. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre. Ancora non si conoscono le cause dell’accaduto. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: esplosione - condominio - collegno - torino

Esplosione in un condominio di Collegno: si scava sotto le macerie - C’è stata un’esplosione in un condominio di Collegno, alle porte di Torino. Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 18 in un alloggio di via Villa Cristina 18, in località Savonera.

Torino, esplosione in un condominio a Collegno: un ferito e un disperso - Un'esplosione si è verificata in un'abitazione in via villa Cristina, a Collegno, in provincia di Torino.

Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie - Esplosione a Collegno, vicino Torino: ci sono feriti e danni a 5 appartamenti. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, si cerca fra le macerie

Esplosione in un condominio di Collegno: si scava sotto le macerie; Torino, esplosione in condominio a Collegno: si scava tra macerie per cercare dispersi; Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie.

Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie - La deflagrazione è avvenuta nella zona della tromba delle scale, nel tardo pomeriggio, danneggia ... Da informazione.it

Collegno, esplosione in un condominio: ricerche in corso per trovare dispersi tra le macerie - Allarme a Collegno: esplosione in un appartamento, soccorsi al lavoro per evacuare l'area, si scava tra le macerie. notizie.it scrive