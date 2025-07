Torino esplosione in abitazione a Collegno | un ferito e un disperso

Un intervento delle squadre Usar dei vigili del fuoco è in corso a Collegno, nel torinese, per l’esplosione seguita da incendio in un’abitazione. Secondo quanto si apprende è stato estratto un ferito dalle macerie, mentre sono in atto le ricerche di una seconda persona segnalata come possibile dispersa. Lo scoppio è avvenuto nell’appartamento di una palazzina in via Villa Cristina. Le squadre dei vigili del fuoco di Torino  stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali dispersi. Possibile fuga di gas. Sembrerebbe causata da una fuga di gas l’esplosione avvenuta in un condominio di Collegno, alla porte di Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, esplosione in abitazione a Collegno: un ferito e un disperso

In questa notizia si parla di: esplosione - abitazione - collegno - ferito

Esplosione in un’abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte: grave un uomo - Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un’esplosione avvenuta nella serata di oggi in un’abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte, nel Beneventano.

Esplosione in abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte: Gravemente ferito un uomo - ABBONATI A DAYITALIANEWS Deflagrazione improvvisa nella serata del 26 giugno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di giovedì 26 giugno, intorno alle 20:30, in un’abitazione situata a Sant’Arcangelo Trimonte, piccolo centro in provincia di Benevento.

Collegno, esplosione in un'abitazione: un ferito e un disperso - Un'esplosione si è verificata in un'abitazione a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Collegno, esplosione in un'abitazione: un ferito e un disperso; Esplosione in un’abitazione a Collegno, un ferito: “Ricerche in corso per una persona segnalata…; Torino, esplosione in abitazione a Collegno: un ferito e un disperso.

Esplode una casa a Collegno, un ferito e un disperso: si cerca sotto le macerie - Esplosione in un'abitazione a Collegno, nel torinese, giovedì pomeriggio 24 luglio 2025. Riporta leggo.it

Collegno, esplode un’abitazione: un ferito, si cerca una seconda persona - Un’esplosione è avvenuta in una casa a Collegno, in provincia di Torino. Secondo rainews.it