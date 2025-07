Il regista di culto ha presentato a Roma la seconda stagione della serie Netflix. E dice: "I mostri fanno parte della natura umana". E su Lady Gaga non ha dubbi: "Una vera artista!". In streaming dal 6 agosto. Frequentare l'Italia in questi ultimi anni per ragioni personali ha fatto bene a Tim Burton: il regista che ha dato forma al disagio di un'intera generazione non ha mai amato i bagni di folla o gli incontri con i giornalisti. Invece ora √® completamente trasformato: sorride, lancia baci, firma autografi generosamente. E ha scelto proprio Roma per concedere le prime interviste sulla seconda stagione di Mercoled√¨, dal 6 agosto su Netflix con la prima parte (la seconda arriva invece il 3 settembre). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tim Burton, l'intervista: "Mercoledì è lo specchio di come vedo la società"