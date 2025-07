Tim Burton | Io come Mercoledì un' emarginata che non cerca popolarità

Roma, 24 lug. (askanews) - Con una grande serata a Roma insieme ai suoi fan Tim Burton la lanciato la seconda stagione di "Mercoledì", in arrivo su Netflix in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre. Il regista approderĂ anche al festival di Giffoni con il suo "Doom Tour" per presentare ai ragazzi le nuove avventure della piccola di Casa Addams. In questa seconda stagione il personaggio interpretato da Jenna Ortega torna ad aggirarsi fra i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove la attendono una nuova serie di nemici e problemi. Mercoledì dovrĂ destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tim Burton: Io come Mercoledì, un'emarginata che non cerca popolaritĂ

