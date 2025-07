Tim Burton e Ghali insieme per lanciare Mercoledì 2 ufficializzata la terza stagione

Tim Burton e Ghali insieme a Roma ieri per lanciare la seconda stagione di Mercoledì, il racconto della serata. Ieri sera si è tenuto sulla Terrazza del Pincio a Roma un evento che ha aperto le porte al Lido Mercoledì, un’oasi dark per celebrare l’attesissima seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, dedicata all’iconico personaggio della famiglia Addams. Protagonista assoluto della serata è stato il leggendario regista Tim Burton, accolto con entusiasmo dalla folla di appassionati dopo l’esibizione dell’Orchestra Italiana del Cinema. Il regista ha condiviso aneddoti sul mondo di Mercoledì, e a seguire ha lasciato il palco a Ghali, suo grande fan che ha regalato agli ospiti una performance speciale con alcuni dei suoi brani più noti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tim Burton e Ghali insieme per lanciare Mercoledì 2, ufficializzata la terza stagione

