Thuram ricarica le batterie e ‘gasa’ i tifosi: lo scatto con la maglia azzurra di Barella e la risposta del suo compagno all’Inter – FOTO. Marcus Thuram, attaccante francese dell’ Inter, si prepara al suo rientro ufficiale in campo dopo una lunga pausa. A pochi giorni dal ritorno a Milano, Thuram ha fatto scaldare i motori, non solo sul piano fisico, ma anche emotivo. Infatti, il giocatore ha pubblicato sul suo profilo social una serie di foto che lo ritraggono in un momento di relax, ma soprattutto con una maglia della Nazionale italiana. Nella foto, il numero 18, appartenente al centrocampista azzurro Nicolò Barella, è ben visibile sulla maglia, simbolo di un legame che unisce i due compagni di squadra anche al di fuori del campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram ricarica le batterie e ‘gasa’ i tifosi: lo scatto con la maglia azzurra di Barella – FOTO