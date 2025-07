The Legend of Zelda | Breath of The Wild e Tears of the Kingdom su Switch 2 ecco l’analisi di Digital Foundry

Con il lancio di Nintendo Switch 2, due dei giochi più amati della saga The Legend of Zelda tornano con una veste tutta nuova: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom ricevono un corposo aggiornamento tecnico, che va ben oltre un semplice lifting. Lo conferma l’autorevole Digital Foundry, che definisce questi upgrade “tra i più soddisfacenti” tra tutti i titoli potenziati sulla nuova console. Ma cosa cambia davvero rispetto alle versioni per Switch originale? Come leggiamo su Eurogamer, su Switch 2 entrambi i giochi mantengono un sistema di risoluzione dinamica, ma con un notevole incremento nei valori massimi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Tears of the Kingdom su Switch 2, ecco l’analisi di Digital Foundry

In questa notizia si parla di: switch - legend - zelda - breath

Non hai ancora provato Nintendo Switch 2? Nessun problema! Vieni a provarla nella galleria di Porta di Roma dal 4 al 6 luglio! ? Cimentati con “Mario Kart World” su nuove piste mozzafiato, parti per un’avventura epica a Hyrule con Link, grazie alle versio Vai su Facebook

Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono un prodigio su Switch 2; Zelda: Breath of The Wild e Tears of the Kingdom migliorano parecchio su Switch 2 per Digital Foundry; La Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è già in sconto.

Zelda: Breath of The Wild e Tears of the Kingdom migliorano parecchio su Switch 2 per Digital Foundry - The Legend of Zelda: Breath of The Wild e il suo seguito Tears of the Kingdom sembrano aver ottenuto un certo grado di miglioramento in versione Switch 2 secondo l'analisi di Digital Foundry, ... Da multiplayer.it

Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono un prodigio su Switch 2 - Digital Foundry è rimasta fortemente soddisfatta dal lavoro di aggiornamento messo a punto da Nintendo per entrambi i giochi. Scrive msn.com