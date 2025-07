The Last of Us 1 e 2 | Naughty Dog annuncia il libro con la sceneggiatura ufficiale

Naughty Dog ha annunciato The Last of Us: Part I and Part II Scripts, un imponente volume che raccoglie le sceneggiature integrali dei due acclamati capitoli videoludici, compreso il DLC Left Behind. L’opera, edita da Dark Horse Books, sarĂ disponibile dal 16 dicembre 2025 su Amazon US al prezzo di circa 62 euro, solo in lingua inglese. Si tratta di un’iniziativa senza precedenti per il franchise, che rafforza ancora di piĂą l’identitĂ narrativa della serie e il legame con i fan. Il libro conta 616 pagine e riporta ogni linea di dialogo, scena e passaggio chiave della storia, così come furono concepiti da Neil Druckmann e Halley Gross durante lo sviluppo, con a completare l’esperienza testuale una prefazione firmata da Troy Baker (voce di Joel), una galleria artistica del concept artist Hyoung Nam, e una copertina illustrata inedita che rende omaggio al celebre fungo Cordyceps, simbolo della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Last of Us 1 e 2: Naughty Dog annuncia il libro con la sceneggiatura ufficiale

In questa notizia si parla di: last - naughty - libro - annuncia

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Lanciato oltre vent’anni fa, Resident Evil 4 continua a far parlare di sé non solo per la sua influenza sul genere survival horror, ma anche per l’impatto strutturale che ha avuto sull’intero settore videoludico.

Naughty Dog sta sviluppando un secondo gioco oltre ad Intergalactic, rivela Neil Druckmann - Naughty Dog, lo studio dietro The Last of Us ed Uncharted, ha ufficialmente confermato lo sviluppo di un secondo gioco oltre ad Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova IP giĂ annunciata.

Naughty Dog ha cancellato un gioco single player ma ne ha un altro in sviluppo, per un insider - Naughty Dog torna al centro dell’attenzione grazie a nuove indiscrezioni condivise dall’insider Daniel Richtman.

Presentazione del libro di Valentina Garripoli Venerdì 11 luglio 2025, ore 18 – Lega Navale, Matera (Via Fiorentini 107) La casa editrice I Libri di Icaro è lieta di annunciare la presentazione del libro “La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità ” della p Vai su Facebook

The Last of Us: film e libri che hanno ispirato il capolavoro Naughty Dog; Bruce Straley lascia Naughty Dog; The Last of Us 1 e 2: Naughty Dog annuncia il libro con la sceneggiatura ufficiale.

The Last of Us, annuncio a sorpresa di Naughty Dog: tutte le novità - Novità molto importanti che riguardano uno dei videogiochi più importanti di sempre: il comunicato di Naughty Dog. Si legge su videogiochi.com

Naughty Dog annuncia che Intergalactic: The Heretic Prophet ha un ... - 28 Naughty Dog annuncia che Intergalactic: The Heretic Prophet ha un attore di The Last of Us nel cast. Segnala multiplayer.it