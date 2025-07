The History of Sound rilasciato il trailer del film con Paul Mescal e Josh O’Connor

Mubi ha pubblicato il primo trailer di " The History of Sound ", un film romantico gay con Paul Mescal e Josh O'Connor, candidato alla Palma d'Oro al Festival di Cannes di quest'anno. "The History of Sound" è basato sul racconto omonimo scritto da Ben Shattuck, che ha anche scritto la sceneggiatura del film. La sinossi recita: " Lionel (Mescal) è un talentuoso cantante del Kentucky rurale, cresciuto con le canzoni che suo padre cantava sul portico di casa. Nel 1917, lascia la fattoria di famiglia per frequentare il Conservatorio di Musica di Boston. Lì incontra David (O'Connor), un affascinante studente di composizione che viene presto arruolato alla fine della guerra.

