TFA sostegno Indire | aggiornate le graduatorie per i triennalisti Quota 600 euro entro il 28 luglio AGGIORNATI DATI PAGAMENTO

Con Decreto prot. n. 38847 del 24 luglio 2025, è stata disposta l’approvazione dell’aggiornamento delle graduatorie relative alla selezione per l’ammissione ai percorsi destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno, maturati negli ultimi cinque anni. La selezione è regolata dall’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e dal Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025. L'articolo TFA sostegno Indire: aggiornate le graduatorie per i triennalisti. Quota 600 euro entro il 28 luglio AGGIORNATI DATI PAGAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: luglio - sostegno - graduatorie - indire

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero - La domanda per poter sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, utile per l'anno scolastico 2025/26, si potrĂ presentare dal 16 giugno al 3 luglio 2025.

Graduatorie GaE 2025/26: inclusione elenchi sostegno, scioglimento riserva, riserva dei posti per disabilitĂ . Domanda dal 16 giugno al 2 luglio. AVVISO Ministero - Con dm n. 12/2025 il Ministero ha disposto che le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n.

Aggiornamento GaE 2025 ed elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio [AVVISO] - Al via le domande per aggiornare le Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Dal 16 giugno al 2 luglio 2025, gli aspiranti potranno sciogliere la riserva e iscriversi negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

https://www.ascuolaoggi.com/post/sostegno-indire-aggiorna-le-graduatorie-per-i-triennalisti-ecco-come-scaricare-i-nuovi-files-vers Vai su Facebook

TFA sostegno Indire: aggiornate le graduatorie per l’accesso ai percorsi previsti dall’art. 6 del DL 71/2024 Vai su X

TFA sostegno Indire: aggiornate le graduatorie per i triennalisti. Seconda rata entro il 28 luglio [FILES AGGIORNATI]; Graduatorie aggiornate per i percorsi Indire su sostegno; Percorsi sostegno Indire, pubblicate le nuove graduatorie per i triennalisti: entro il 28 luglio il versamento di 600 euro.

Percorsi sostegno Indire, pubblicate le nuove graduatorie per i triennalisti: entro il 28 luglio il versamento di 600 euro - 38847 del 24 luglio 2025 l’INDIRE ha disposto l’approvazione dell’aggiornamento delle graduatorie di cui all’ avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano ... Segnala tecnicadellascuola.it

TFA sostegno Indire: aggiornate le graduatorie per l’accesso ai percorsi previsti dall’art. 6 del DL 71/2024 - 38847 del 24 luglio 2025, è stata disposta l’approvazione dell’aggiornamento delle graduatorie relative alla selezione per l’ammissione ai percorsi destinati ai docenti con almeno ... orizzontescuola.it scrive