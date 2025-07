Tesla apre un nuovo center a Roma e il primo store di Bari

(Adnkronos) – Tesla continua l’espansione in Italia tramite la presenza di due nuove location, grazie all’avvio delle attività del nuovo Tesla Center di Roma Nord a cui, la settimana prossima, si aggiungerà l’apertura del primo Tesla Store della Puglia, a Bari. Il Tesla Center di Roma Nord, già aperto al pubblico, è situato a Saxa Rubra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tesla - center - roma - primo

Inaugurati il Tesla Center di Roma Nord e il primo store in Puglia a Bari; Due nuovi store Tesla a Roma e Bari; Tesla accelera in Italia: nuovi Tesla Center a Roma Nord e Bari per rafforzare la presenza nel Centro-Sud.

Tesla, arrivano nuove concessionarie a Roma e Bari - Due nuovi store si aggiungono agli showroom Tesla in Italia, si tratta del Tesla Center di Roma Nord, a cui si aggiungerà quello di Bari, che aprirà la prossima settimana e sarà il primo in Puglia. Riporta ansa.it

Tesla, si espande rete italiana: arrivano due nuovi showroom a Roma Nord (Saxa Rubra) e Bari (Casamassima) - Due nuovi store si aggiungono agli showroom Tesla in Italia, si tratta del Tesla Center di Roma Nord, a cui si aggiungerà quello di Bari, che aprirà la prossima settimana ... Secondo motori.ilmessaggero.it