Pesaro, 24 luglio 2025 - Colpito alla testa con un tubo di bicicletta e ridotto in fin di vita: così è stato trovato dagli agenti della Volante della Polizia un uomo nella notte tra sabato e domenica, nei pressi dell’area cani della stazione ferroviaria di Pesaro. Gli agenti erano intervenuti perché era stata segnalata una lite nei pressi della stazione. La vittima aveva il volto completamente tumefatto e ferite così gravi da richiedere il ricovero in codice rosso. Secondo i medici, le lesioni al capo rischiano di lasciare danni permanenti. Accanto a lui, un connazionale di origine marocchina, volto noto alle forze dell’ordine, che è poi finito in manette con l’accusa di lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore in stazione a Pesaro: prima la tentata rapina poi l’aggressione a colpi in testa