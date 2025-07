Terremoto urbanistica gli interrogati tra silenzi e accuse L’ex assessore Tancredi | Ho fatto il bene del Comune

Milano, 24 luglio 2025 – Una settimana, dieci giorni al massimo, sono ritenuti dal gip Mattia Fiorentini il “tempo congruo”, annunciato in un comunicato dal presidente del tribunale Fabio Roia, per la decisione sulla convalida o meno degli arresti, richiesti dai pm, per i sei indagati nell’ inchiesta sul “sistema urbanistico deviato”, definizione quest’ultima usata dalla Procura. Beppe Sala in Consiglio comunale: “Non lascio. Ho le mani pulite”. Ecco cosa ha detto il sindaco Il giudice Fiorentini provvederĂ alla decisione con una ordinanza motivata, così come stabilito dalla riforma Nordio che, circa un anno fa, ha introdotto l’interrogatorio preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

