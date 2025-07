Ternana si avvicina il momento decisivo per la cessione della società | tra possibili ritardi e rassicurazioni

Tiene ancora banco la questione della cessione societaria della Ternana, con ormai imminente la data del 25 luglio, definita da tempo come giornata del ‘closing’ del passaggio societario. Le ultime vicissitudini sembrano però poter far slittare questo decisivo momento. Pare, infatti, necessario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, nasce la Stadium Spa: “Momento storico per il club e per la città” - Nasce la Stadium Spa, società di scopo destinata alla realizzazione del nuovo stadio della Ternana Calcio.

Futsal Ternana, la salvezza dei rossoverdi appesa ad un filo: “E’ il momento di essere uniti”. Gli scenari - Un finale di campionato thrilling per la Futsal Ternana, reduce da tre risultati utili consecutivi. La salvezza diretta dei rossoverdi è appesa ad un filo, a seguito dei provvedimenti del Giudice Sportivo che ha sanzionato la Roma con la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione, dopo.

Ternana, cessione societaria e stadio-clinica. Settimana decisiva per il futuro dei rossoverdi - Due caselle fondamentali da collocare e poter procedere all’allestimento della nuova stagione. Segnala msn.com

Ternana tra mercato e attesa del “closing“. Mister Liverani: "Piena sintonia con il ds" - L’allenatore delle Fere ribadisce l’intesa con Mammarella: "Non ci sono calciatori il cui arrivo non sia stato concordato tra noi" ... Riporta msn.com