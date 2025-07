ABBONATI A DAYITALIANEWS Israele rivede la strategia dopo la risposta di Hamas. Tel Aviv, 24 luglio 2025 – In seguito alla piĂą recente risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato il rientro della squadra negoziale dal Qatar. Lo ha comunicato ufficialmente l’ Ufficio del Primo Ministro, spiegando che i rappresentanti torneranno in patria per “proseguire le consultazioni in Israele”. Il ruolo dei mediatori e la situazione nei colloqui. Nel comunicato diffuso, l’ufficio di Netanyahu ha espresso apprezzamento per gli sforzi diplomatici di Qatar ed Egitto, nonchĂ© per il lavoro svolto da Witkoff, uno dei mediatori chiave. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tensione nei negoziati: Netanyahu richiama la delegazione da Doha