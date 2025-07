Tennis | Washington Cobolli agli ottavi contro Tiafoe

Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Washington. Il 23enne fiorentino n.18 al mondo ha battuto nei sedicesimi il 29enne giapponese Yoshihito Nishioka (n.89) per 6-2 7-6(73) e ora affronterĂ lo statunitense Frances Tiafoe, 11mo della classifica Atp. Oggi pomeriggio Matteo Arnaldi sfiderĂ negli ottavi l'americano Taylor Fritz, n.4 al mondo e prima testa di serie a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tennis: Washington, Cobolli agli ottavi contro Tiafoe

In questa notizia si parla di: washington - ottavi - cobolli - tiafoe

LIVE Arnaldi-Sonego, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il derby azzurro vale gli ottavi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:46 Lehecka-Svajda 6-4, poi il derby azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Washington DC, un derby azzurro tra il ligure Matteo ARNALDI e il piemontese Lorenzo SONEGO! Si gioca per issarsi in ottavi di finale nella capitale degli Stati Uniti, che da 50 anni organizza uno dei tornei 500 più apprezzati dell’intero circuito.

LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 7-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: due set paurosamente identici, ligure in ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 ARNALDI b. SONEGO 7-5, 7-5! Finisce qui, in due ore di gioco! Due set uguali, identici, spiccicati! 40-15 Un’altra! Match point Arnaldi! 30-15 Servizio vincente! Si incita.

ATP Washington 2025, Matteo Arnaldi piega Lorenzo Sonego e approda agli ottavi - Nell’incontro valevole per i sedicesimi del torneo ATP di Washington Matteo Arnaldi piega 7-5 7-5 Lorenzo Sonego e approda così agli ottavi di finale.

Flavio Cobolli agli ottavi di finale all’ATP 500 di Washington. Il romano ha battuto il giapponese Nishioka in due set: 6-2; 7-6 (7-3) in 1h 29’ Incontrerà il vincitore del match fra Kovacevich e Tiafoe, in corso in questo momento (3-3 primo set). Vai su X

Tennis: Washington, Cobolli agli ottavi contro Tiafoe; Tennis: Washington, Cobolli agli ottavi contro Tiafoe; LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 7-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il romano amministra l’ostico esordio americano.

Tennis: Washington, Cobolli agli ottavi contro Tiafoe - Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Washington. Riporta sport.tiscali.it

Flavio Cobolli approda agli ottavi del torneo Atp 500 di Washington battendo Nishioka - Flavio Cobolli supera Yoshihito Nishioka e accede agli ottavi dell’Atp 500 di Washington, dove affronterà Frances Tiafoe; Matteo Arnaldi sfida Taylor Fritz in un match di alto livello. Lo riporta gaeta.it