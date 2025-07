Tennis tra Ivanisevic e Tsitsipas finisce qui | Difficile lavorare con dittatori L’annucio con una storia Instagram

Roma, 24 luglio 2025 – Stefano Tsitsipas l'ha definita una collaborazione “breve ma intensa”, un capitolo importante della sua carriera. Il rapporto con Goran Ivanisevic, però, è stato tutt'altro che sereno. Nella scelta di separarsi hanno inciso sicuramente le parole del coach croato, che qualche settimana fa, al canale serbo Sport Klub, aveva ammesso di essere scioccato dalla condizione fisica del greco, tanto da ritenere di essere più in forma di lui nonostante l'età e i problemi al ginocchio. Dopo queste dichiarazioni era intervenuto anche Patrick Mouratoglu, ex allenatore di Tsitsipas, che aveva attaccato fortemente Ivanisevic, “rimproverandolo” per aver parlato in questo modo del suo assistito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

