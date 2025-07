Tennis ATP Umago | Darderi avanza in semifinale

Luciano Darderi avanza alla semifinale dell’ATP 250 di Umago: battuto Dino Primzic ai quarti. Prosegue il periodo d’oro per Luciano Darderi. Il tennista italiano reduce dal trionfo di Bastad di domenica pomeriggio, all’ATP di Umago, dopo aver eliminato agli ottavi il taiwanese Tseng Chun-hsin, oggi ha battuto il tennista croato Dino Primzic in tre set (2-6, 6-2, 6-3) ed è avanzato in semifinale. Un successo arrivato in un clima tutt’altro che semplice, considerando che il classe 2002 abbia affrontato il padrone di casa e il pubblico si è mostrato sin da subito ostile nei suoi confronti. ATP Umago, Darderi in semifinale: chi incontrerĂ e quando. 🔗 Leggi su Sportface.it

