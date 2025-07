Temptation Island vince ancora | è boom di ascolti

La quarta puntata di Temptation Island ha fatto registrare un lieve calo rispetto alla terza dal punto di vista dello share: 28,4% il 23 luglio, 29,2% quella del 17 luglio. Ma, considerando l’audience, il programma targato Fascino e quindi Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha fatto segnare un aumento: 3 milioni 516mila telespettatori di media il 23 luglio, 3 milioni 489mila nella puntata precedente. Pagelle Temptation Island: dove sono i dinosauri di Simone? Marco come Ilary Blasi Dati che raccontano di un successo annunciato e annunciabile, ma comunque sorprendente perchĂ© sta a significare che nella tv italiana i reality show e i docu-reality non sono morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island vince ancora: è boom di ascolti

In questa notizia si parla di: temptation - island - vince - boom

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#temptationisland vince la serata di giovedì 17 luglio 2025 (picco di 4.264.000 e il 42% di share). #AscoltiTv Vai su Facebook

Temptation Island vince ancora: è boom di ascolti; Temptation Island, ascolti boom: il segreto di Maria De Filippi; Temptation Island, ascolti boom: il segreto di Maria De Filippi.

Temptation Island 2025 debutto boom, ascolti tv pazzeschi, mai così alti alla 'prima' (e che picchi) - Il confronto e i trend Auditel - Non solo sul fronte concorrenti, tentatatori o tentatrici, nè per quanto concerne il versante falò in arrivo ... Segnala affaritaliani.it

Temptation Island, ancora boom di ascolti: picchi del 42% di share - Ancora un grande successo per “Temptation Island”: il terzo appuntamento si conferma leader della prima serata con 3. Da msn.com