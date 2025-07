Temptation Island ‘Non mi toccare schifoso’ Sonia lascia Simone al falò e Filippo Bisciglia lo rimprovera

“Non mi toccare schifoso. D’ora in poi ogni volta che ti vedrò ti chiamerò schifoso”. Fine del percorso tra rabbia e delusione per Sonia Barrile che ha lasciato il fidanzato Simone Margagliotti dopo aver assistito ai filmati che mostravano l’uomo baciare la tentatrice Rebecca Ruffinengo. Un falò di confronto nella puntata del 24 luglio di Temptation Island che si era aperto con la 25enne che aveva ammesso che avrebbe fatto fatica a guardarlo ed parlare con lui dopo quanto era accaduto. A nulla sono servite le giustificazioni confuse di Simone durante il faccia a faccia. “Bisogna di toccare il fondo” per capire i propri sentimenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

