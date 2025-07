Temptation Island Lino Giuliano replica alle critiche dopo lo scandalo Corona e Alessia Pascarella lo difende

Dopo le recenti dichiarazioni a Falsissimo, Lino Giuliano ha voluto fare delle precisazioni relativamente alla sua esperienza a Temptation Island. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Lino Giuliano replica alle critiche dopo lo “scandalo Corona” e Alessia Pascarella lo difende

In questa notizia si parla di: temptation - island - lino - giuliano

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#linigiuliano risponde alle critiche (e #alessiapascarella lo difende). Dopo le rivelazioni di #fabriziocorona confidategli da Lino Giuliano e #PerlaVatiero circa le loro partecipazioni a #temptationisland, su entrambi è piovuta una pioggia di critiche. Il dj campan Vai su Facebook

Lino Giuliano accusa i nuovi fidanzati di #TemptationIsland di copiarlo: “Non siate la brutta copia di altri” Vai su X

Temptation Island, Lino Giuliano replica alle critiche dopo lo “scandalo Corona” e Alessia Pascarella lo difende; Temptation Island, la confessione di Perla e Lino: “Gli autori non ti dicono tutto”; Cosa ci dicevano gli autori, Temptation Island: due ex protagonisti vuotano il sacco.

Temptation Island, Lino Giuliano replica alle critiche dopo lo “scandalo Corona” e Alessia Pascarella lo difende - Dopo le recenti dichiarazioni a Falsissimo, Lino Giuliano ha voluto fare delle precisazioni relativamente alla sua esperienza a Temptation Island. Riporta comingsoon.it

Giulio Raselli contro Corona e Lino Giuliano: “Non lecco il cu*o a nessuno”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne - Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e donne, si scaglia contro Fabrizio Corona e Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island. Scrive ilsussidiario.net