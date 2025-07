Temptation Island 23 luglio la goffa corsa di Marco Il tradimento di Simone | Limoni di quelli potenti

Nella puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 23 luglio abbiamo visto una corsa degna dei tempi d’oro, un falò di confronto molto animato e un tradimento. La prossima puntata. Marco, Denise e il single Flavio. Sonia B. e Simone. Sarah e Valerio. Valentina e Antonio. La prossima puntata. La prossima puntata di Temptation Island andrĂ in onda giovedì 24 luglio in Prima serata su Canale 5. Marco, Denise e il single Flavio. Marco vede la fidanzata Denise uscire in esterna con il tentatore Flavio. "Io sto bene con te, mi sento strana. Il fatto che mi sto divertendo senza di lui mi fa riflettere” dice lei al single. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island 23 luglio, la goffa corsa di Marco. Il tradimento di Simone: “Limoni di quelli potenti”

«Non è la prima volta che Antonio si distingue per momenti teatrali, ma questa volta sembra aver oltrepassato il limite». L'atmosfera tra le coppie di Temptation Island è sempre più tesa: dopo la puntata del 17 luglio, piena di discussioni, lacrime e scontri acces

