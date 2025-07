Temptation Island 2025 Sonia chiede falò anticipato dopo il tradimento del fidanzato Simone | Video Witty Tv

A Temptation Island 2025 una brutta scoperta per Sonia che scopre di un bacio – tradimento del fidanzato Simone con la single Rebecca. La reazione della ragazza è la richiesta del falò di confronto anticipato. Temptation Island 2025, il tradimento di Simone alla fidanzata Sonia: il bacio con la single. La storia di Sonia e Simone a Temptation Island 2025 arriva ad un punto di non ritorno. Simone nel villaggio dei fidanzati dopo il “no” della single Eva ha “puntato” una nuova single Rebecca con cui scatta una immediata sintonia e complicitĂ . Un crescendo che vede i due sempre piĂą complici intenti a scambiarsi sguardi fugaci e confidenze che deludono non poco la fidanzata Sonia che nel capanno è chiamata a vedere i video del fidanzato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Sonia chiede falò anticipato dopo il tradimento del fidanzato Simone | Video Witty TvÂ

In questa notizia si parla di: temptation - island - sonia - tradimento

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Anticipazioni di stasera #TemptationIsland A Temptation Island va in onda il tradimento di Simone, la reazione di Sonia è immediata "Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo" scoppiando a piangere. Sonia pietrificata continua: “Io ho sempre dubit Vai su Facebook

Tradimento a Temptation Island 2025: Simone bacia una tentatrice. Non è Eva. La reazione di Sonia #TemptationIsland #TemptationIsland2025 Vai su X

Temptation Island, Sonia scopre il tradimento di Simone e chiede il falò di confronto; Temptation Island, il primo tradimento della stagione e la fuga verso la spiaggia. Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera; Temptation Island 2025, arriva il tradimento: una coppia messa a dura prova.

Temptation Island, Simone tradisce Sonia (ma non con Eva) e Antonio se ne va: le anticipazioni - Al centro della puntata di Temptation Island sembrerebbe esserci un tradimento inaspettato e la reazione sconvolta di una delle fidanzate, ma anche un allontanamento dal villaggio di Redazione La quar ... Scrive msn.com

Temptation Island, il primo tradimento scuote il villaggio: Sonia scopre tutto - Un bacio inaspettato, una reazione devastante e una tentatrice misteriosa: mercoledì sera Temptation Island si accende di colpi di scena. Da alfemminile.com