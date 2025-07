Temptation Island 2025 | Rosario in lacrime per Lucia | Video Witty Tv

A Temptation Island 2025 Rosario si è mostrato più volte in lacrime per colpa di Lucia. Il motivo? La ragazza di lascia toccare un po' troppo dal tentatore e lui, innamorato, si sente male. Ha sottolineato di avvertire qualcosa allo stomaco che non sa descrivere. Lucia, dal canto suo, non vendendolo piangere, vorrebbe che lui chiedesse subito il falò di confronto e dimostrasse la sua gelosia nei suoi confronti perché lei sta volutamente oltrepassando i limiti.

