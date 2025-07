Temptation Island 2025 le anticipazioni della quinta puntata | il tradimento di Simone

Questa settimana Temptation Island eccezionalmente raddoppia con due appuntamenti. In prima serata su Canale5: dopo la puntata di ieri, mercoledì 23, torna oggi, giovedì 24 luglio. Una nuova imperdibile puntata del docu-reality che appassiona e coinvolge il pubblico e che ci riserva ancora sorprese, colpi di scena e decisioni inaspettate. Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island promette turbolenze che mettono a dura prova le coppie. Simone e Sonia B., Sarah e Valerio, Valentina e Antonio, Maria Concetta e Angelo e Lucia e Rosario, solo chi ha il coraggio di mettersi in gioco arriva alla veritĂ . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Temptation Island 2025, le anticipazioni della quinta puntata: il tradimento di Simone

In questa notizia si parla di: temptation - island - puntata - simone

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#TemptationIsland, la quarta puntata: Marco molla Denise che gli dà la colpa perché fa la "pianta", Simone si chiude in bagno con la tentatrice poi decanta le lodi di Sonia B. (che è la prima tradita realmente, eppure guarda un po', non rompe niente): Vai su X

#TemptationIsland: #SimoneMatgagliotti bacia la tentatrice Rebecca e la fidanzata #SoniaBarrile chiede il falò di confronto Nella quarta puntata di Temptation abbiamo visto Simone, il terrapiattista, chiudersi in bagno con la single Rebecca e abbiamo sentito i Vai su Facebook

Una giornata con Simone - Temptation Island Clip |; Tradimenti e coppie scoppiate: nella quarta puntata di Temptation Island 2025 è successo di tutto; A Temptation Island 2025 è finita anche la storia tra Marco e Denise. Le pagelle della quarta puntata.

Temptation Island: cosa è successo ieri e le anticipazioni della puntata di stasera - Marco e Denise si lasciano, Simone tradisce con Rebecca: le anticipazioni del 24 luglio di Temptation Island 2025 annunciano un falò decisivo e nuovi ... Da alfemminile.com

Temptation Island, le pagelle della quarta puntata: Simone e gli incontri del terzo tipo (3), Sarah surreale (2) - In onda su Canale 5, mercoledì 23 luglio 2025, la quarta puntata di Temptation Island ed ecco le nostre pagelle, senza nessuno sconto. Scrive msn.com