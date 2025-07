Temptation Island 2025 | la fuga di Antonio interrotta dal fiatone | Video Witty Tv

A Temptation Island 2025 la fuga di Antonio non è stata paragonabile a quella di Ciro. In quest’ultima lo avevano dovuto inseguire in tanti mentre lui correva piĂą veloce del vento. Antonio, invece, si è lasciato inseguire da un solo cameramen e poi ha interrotto la sua corsa per colpa del fiatone. Tutto è scaturito a causa di un invito del tentatore alla sua amata. Poco dopo, però, calmatosi, ha finito di vedere il video e ha deciso di volere il falò di confronto immediato. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

