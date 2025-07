Temptation Island 2025 falò di confronto tra Sonia e Simone | come è finita? | Video Witty Tv

Nella quinta puntata di Temptation Island 2025 durante il falò di confronto tra Sonia e Simone, è venuto fuori che quest’ultimo, per capire i suoi sentimenti, ha davvero baciato volutamente la tentatrice. Simone non ha mai chiesto scusa a Sonia che visibilmente arrabbiata e delusa gli ha ripetuto più volte: “Mi fai schifo”. Risultato finale. Sonia ha deciso di uscire dal programma da single e quindi senza Simone. Quest’ultimo ha accettato la decisione dell’ormai ex a cui è stato legato per sei anni. Poi? Nella breve intervista successiva abbiamo scoperto che Simone la ama ancora. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, falò di confronto tra Sonia e Simone: come è finita? | Video Witty Tv

