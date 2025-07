Temptation Island 13 diretta quinta puntata | Rosario infastidito dalla vicinanza tra Lucia e Andrea

Anticipazioni quinta puntata di giovedì 24 luglio 2025. Seconda puntata settimanale, nel consueto appuntamento del giovedì, del “ viaggio nei sentimenti “ per le cinque coppie ancora in gioco nella tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging della quinta puntata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show. Ieri sera, Marco ha scelto di chiudere la relazione con Denise al termine di un infuocato falò di confronto anticipato. Tuttavia, la puntata si è interrotta nel momento in cui Sonia ha visionato il video del tradimento del fidanzato Simone con la single Rebecca ed ha chiesto di incontrarlo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 13, diretta quinta puntata: Rosario infastidito dalla vicinanza tra Lucia e Andrea

