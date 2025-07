Il super caldo ha le ore contate: mentre il Sud vivrà un ultimo sussulto africano con temperature anche superiori ai 40°C, il Nord si prepara a fare i conti con forti temporali sintomo dell'aria molto fresca per il periodo in arrivo dall'Europa centro-settentrionale e che entro domenica raggiungerà anche il meridione con un calo termico nell'ordine dei 10-15°C e un drastico cambio di rotta per la fase clou dell'estate. Temporali e grandinate al Nord. Una vasta area di bassa pressione presente sulla Francia sarà determinante per quel ricambio d'aria atteso durante il finse settimana ma sulle regioni settentrionali sono già presenti nubi e temporali sparsi che si andranno a intensificare nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Temporali, crollo termico di 15°C: cosa succede all’estate