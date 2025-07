Teatro Madre festival 2025 | in scena Clown spaventati panettieri comicità e stupore per tutta la famiglia

OSTUNI - Si alza il sipario sull’ottava edizione di Teatro Madre Festival 2025 con una serata di grande comicitĂ e stupore per tutta la famiglia: venerdì 25 luglio, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, va in scena “Clown Spaventati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

