Tavernerio indagini chiuse | 14 gli indagati per maltrattamenti ai bimbi disabili di Villa Santa Maria

Tavernerio, 24 luglio 2025 – Maltrattamenti nei confronti di degenti, anche giovanissimi o bambini, ospiti del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza Villa Santa Maria di Tavernerio, in provincia di Como: è quanto ipotizza il Procuratore Capo Massimo Astori, nei confronti di 14 operatori sanitari, attualmente non piĂą in servizio nella struttura, che nelle ore scorse hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. Maltrattamenti abituali. Sono accusati di aver "abitualmente" maltrattato tra il 2018 e 2021, una quindicina di ospiti che seguivano, e che gli erano quindi stati affidati, "per ragioni di cura e vigilanza e affetti da patologie psichiche e fisiche altamente invalidanti quali autismo, ritardo mentale grave, quadriplegia congenita, epilessia, sorditĂ , encefalopatia e altre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tavernerio, indagini chiuse: 14 gli indagati per maltrattamenti ai bimbi disabili di Villa Santa Maria

Tavernerio, chiusa l’indagine sui presunti maltrattamenti a Villa Santa Maria: 14 ex operatori sotto accusa - Percosse, insulti, minacce e bambini rinchiusi nei carrelli della biancheria per non doverli sorvegliare.

