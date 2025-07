Taremi Inter l’iraniano prossimo alla cessione in Premier League? Ecco la lista dei club interessati all’ex attaccante del Porto

Taremi Inter, tante le pretendenti per il centravanti nerazzurro: quali potrebbero essere le prossime mete dell’iraniano. La cessione di Mehdi Taremi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe garantire all’ Inter un incasso di almeno 8 milioni di euro. L’attaccante iraniano è molto apprezzato in Premier League, con Leeds, Fulham e West Ham in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Il futuro di Taremi appare dunque sempre più lontano da Milano, nonostante il suo percorso in nerazzurro sia stato breve ma intenso. Arrivato nell’estate scorsa dopo una vera e propria asta di mercato, vinta dall’Inter contro una concorrenza agguerrita, l’iraniano aveva scelto il progetto del club di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per compiere il salto definitivo in una big europea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano prossimo alla cessione in Premier League? Ecco la lista dei club interessati all’ex attaccante del Porto

