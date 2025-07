Taremi in partenza l’Inter lo aiuta a trovare una soluzione! – Sky

Mehdi Taremi dovrĂ , nei piani dell’Inter, lasciare la compagine nerazzurra nel corso di questa finestra estiva di mercato. Una scelta dei nerazzurri può facilitare una cessione a breve. LA SITUAZIONE – Mehdi Taremi è destinato a concludere, dopo solo una stagione, la sua avventura all’Inter. Tra difficoltĂ di adattamento, problemi fisici e una concorrenza “ingombrante” nel reparto offensivo, il calciatore iraniano non è riuscito a dimostrare appieno perchĂ© la dirigenza nerazzurra avesse deciso di puntare con così tanta convinzione sul suo profilo. Del Taremi del Porto si è visto pochissimo, sia in Italia sia in Europa, con i nerazzurri che hanno quindi dovuto maturare un orientamento chiaro in merito al suo futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi in partenza, l’Inter lo aiuta a trovare una soluzione! – Sky

In questa notizia si parla di: taremi - inter - partenza - aiuta

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter, la semifinale degli insospettabili: da Sommer a Taremi, eroi per una sera in tutti i reparti - C`è una semifinale dei grandi protagonisti che non hanno tradito, andando oltre difficoltà , infortuni e fatiche: Bastoni, Dumfries, Calhanoglu,.

? Poco prima della partenza da Charlotte per l'Italia (l'arrivo è previsto per le 4.30 della mattinata italiana, ma alcuni giocatori sono partiti direttamente per le vacanze), infatti, Cristian Chivu ha riunito tutta la squadra. Passati la frustrazione e lo scossone p Vai su Facebook

Taremi, l’Inter ha deciso: sarà addio, ma non gratis. Base di partenza 10 milioni; Conceiçao-gol: la Juve fa festa, l'Inter cade ancora. Motta 4°, Inzaghi a -2 dal Napoli; FINALE Inter-Milan 2-3, Abraham completa la rimonta! La Supercoppa è rossonera!!!.

Taremi-Inter, svolta a sorpresa: le ultime sul futuro dell’iraniano - L'ultima novità sul centravanti dell'Inter può essere decisiva. Da spaziointer.it

Inter, rassicurazioni da Taremi: sì alla partenza ma a una condizione. La cifra richiesta - Se Lookman è l'obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo di Chivu, proprio dall'attacco ci potrebbe essere qualche movimento in uscita. Scrive fcinter1908.it