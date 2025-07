Taranto FC 1927 il Sindaco Bitetti | Servono segnali chiari e positivi dal Consiglio Federale

Tarantini Time Quotidiano In vista del Consiglio Federale della FIGC convocato per domani, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti esprime l’auspicio che possano giungere segnali positivi e chiarificatori in merito alla situazione del Taranto FC 1927. Un rapido e costruttivo confronto tra gli organi competenti e la curatela fallimentare potrebbe finalmente sbloccare il percorso che condurrĂ all’individuazione di un nuovo soggetto sportivo, tramite un’apposita manifestazione di interesse pubblica. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha giĂ avviato interlocuzioni informali con imprenditori potenzialmente interessati a contribuire alla rinascita del calcio tarantino, nella prospettiva di un progetto solido e trasparente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto FC 1927, il Sindaco Bitetti: “Servono segnali chiari e positivi dal Consiglio Federale”Â

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

AIA EX ILVA, PARERE NEGATIVO DEL COMUNE DI TARANTO. IL COMMENTO DEL SINDACO BITETTI Il Comune di Taranto ha espresso parere negativo motivato sul riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo stabilimento ex Ilva. Il Sinda Vai su Facebook

