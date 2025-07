Tara Moore | L’antidoping è rotto dimostrare di essere innocenti è estenuante

Tara Moore si sta sfogando. La tennista britannica trentaduenne a cui il Tas ha imposto una squalifica per doping di quattro anni nel 2022, rompe il silenzio. Dice ovviamente di essere innocente, ma la sua è una posizione che fa notizia perché arriva dopo i casi di Sinner e Swiatek. Insomma è l’altra faccia dell’antidoping nel tennis: quella che picchia forte. Ovviamente i due casi giuridicamente non sono paragonabili. L’ex numero uno del doppio inglese è risultata positiva al nandrolone e al boldenone nel maggio 2022 durante un torneo a Bogotà . Lei sostiene che nel suo campione di urina siano state trovate sostanze proibite dopo aver mangiato carne di maiale e manzo in Colombia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tara Moore: «L’antidoping è rotto, dimostrare di essere innocenti è estenuante»

