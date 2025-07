Sylvester Stallone Charlotte Flair Pay Tribute

2025-07-24 20:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’attore Sylvester Stallone e la campionessa della WWE Charlotte Flair sono stati tra i dati a rendere omaggio a Hulk Hogan dopo la morte dell’icona del wrestling all’etĂ di 71 anni. L’americano – vero nome Terry Bollea – è morto in ospedale dopo che i medici sono stati chiamati ad un arresto cardiaco a casa sua alle 10:00 ET di giovedì, hanno detto le autoritĂ locali. Nate Burnside, funzionario del dipartimento di polizia di Clearwater, ha dichiarato che non vi è stata alcuna attivitĂ sospetta relativa alla morte del uomo di Strong. “Sfortunatamente, dobbiamo confermare che Terry Bollea, alias Hulk Hogan, è deceduta questa mattina”, ha dichiarato la rappresentante di Bollea, Linda Boseto, parlando con la CBS News. 🔗 Leggi su Justcalcio.com