Supplenze docenti 2025 26 | chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? In prima posizione?

I chiarimenti della sindacalista Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale Anief sulla prioritĂ per la nomina su posto sostegno, che riguarda solo coloro che hanno avuto la richiesta da parte della famiglia e superato l'iter avviato entro il 15 giugno, avendo dato la prima disponibilitĂ non vincolante. L'articolo Supplenze docenti 202526: chi chiede la conferma su sostegno deve inserire quella scuola tra le 150? In prima posizione? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

