Colpo grosso a Pagani, in provincia di Salerno, dove è stata centrata una vincita da oltre 480mila euro al concorso odierno del Superenalotto. Nessun ‘6’, ma la fortuna ha premiato un fortunato giocatore che ha centrato il ‘5+1’, portando a casa un premio da 484.324,70 euro. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Cuomo di via S. Domenico 102, con una semplice schedina a 2 pannelli. Intanto il jackpot per il prossimo concorso sale ancora, raggiungendo quota 31,1 milioni di euro. La combinazione vincente di oggi. La sestina estratta nel concorso del 24 luglio 2025 è la seguente: 10, 14, 37, 66, 88, 89 Numero Jolly: 34 Numero SuperStar: 88 Quanto costa una schedina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, centrato un ‘5+1’ da 484mila euro: la combinazione vincente del 24 luglio